Нетаньяху поблагодарил Байдена за вето США на резолюцию СБ ООН по Газе

По словам премьер-министра еврейского государства, 10 декабря прибудет еще одна партия "важных боеприпасов для продолжения войны"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Джо Байдена за позицию Вашингтона, наложившего в Совете Безопасности (СБ) ООН вето на резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал в ходе еженедельного заседания израильского кабмина.

"Я благодарю президента Байдена, с которым я говорил на днях, за правильную и справедливую позицию в Совете Безопасности ООН, а также, конечно, за материальную помощь, которую США оказывают Армии обороны Израиля. Сегодня прибудет еще одна партия, фактически уже здесь, важных боеприпасов для продолжения войны", - распространила канцелярия премьера его высказывания, сделанные в начале заседания правительства.

"В последние два дня я также разговаривал с канцлером [ФРГ Олафом] Шольцем и президентом Франции [Эмманюэлем] Макроном, а также с другими лидерами. Я сказал им, что невозможно одной рукой поддерживать ликвидацию ХАМАС, а другой оказывать на нас [Израиль] давление с тем, чтобы мы прекратили войну, что предотвратило бы ликвидацию ХАМАС", - добавил израильский премьер.