Генерал Бундесвера считает, что ФРГ должна быть готова на случай "оборонительной войны"

По словам Карстена Бройера, "не только военнослужащие, но и общество должно признать необходимость последовательного сдерживания"

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Германия не может однозначно исключать вероятность того, что ей когда-нибудь придется вести оборонительную войну, и поэтому должна инвестировать в собственную безопасность и вооружения. Такое мнение выразил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"В ближайшие годы мы не сможем вернуться туда, где были до 2022 года. Мы должны сначала привыкнуть к мысли, что нам, возможно, когда-нибудь придется вести оборонительную войну <…>", - сказал генерал. По его словам, "не только военнослужащие, но и общество должно признать необходимость последовательного сдерживания".

Бройер полагает, что сейчас в германской армии "есть структуры, из-за которых почти невозможно принимать быстрые решения". Сама армия, как он считает, долгое время была заточена на зарубежные контингенты - на Балканах, в Афганистане или Мали - и именно на это уходили почти все ресурсы. "Теперь опять на первый план выходит защита альянса и своей территории, - сказал Бройер. - Мы видим, что Бундесвер для этого пока еще недостаточно готов".

Генерал довольно сдержанно высказался о темпах модернизации германской армии, на которую было выделено €100 млрд, и признал, что ФРГ не может изменить все быстро, "как в блокбастере". "Танки у нас не стоят на полках, и за неделю их не произведешь", - отметил он.

Кроме того, по мнению генерала, Европа сейчас должна больше думать о своей безопасности самостоятельно. "Прошло то время, когда мы в Европе могли сказать, что будем сидеть сложа руки, пока предпринимать действия будут американцы. Мы, европейцы, должны четко понимать, что мы несем ответственность друг за друга", - заявил Бройер.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли в теории Европа ответить на вызов со стороны России "через 6-10 лет", он сказал: "Да, и точка. У нас нет альтернативы, мы можем защищаться, и мы будем защищаться".