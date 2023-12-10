В Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2023 год

Ее присудили находящейся в тюрьме иранской правозащитнице Наргес Мохаммади

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Нобелевская премия мира за 2023 год вручена в воскресенье в Осло. Церемония, на которой присутствуют норвежская королевская семья и члены правительства страны, по традиции проходит в здании ратуши и транслируется на сайте Нобелевского фонда.

На сцене, украшенной цветочными композициями в синих, белых и фиолетовых тонах, председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен передала золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом для находящейся в тюрьме иранской правозащитницы Наргес Мохаммади, которую представляли ее дети, 17-летние близнецы Али и Киана Рахмани. Лауреат удостоена награды за "борьбу против угнетения женщин", а также "борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".

Райсс-Андерсен считает, что, присуждая премию, комитет таким образом наградил всех женщин Ирана, борющихся за прекращение дискриминации. "Премия мира этого года присуждается всем храбрым женщинам в Иране и во всем мире, которые борются за основные права человека и за прекращение дискриминации и сегрегации, - сказала она. - Своей работой Мохаммади способствовала развитию братства между народами в Иране и во всем мире, тем самым выполняя условия завещания Альфреда Нобеля. Премия мира этого года является частью давней традиции Нобелевских премий мира, присуждаемых ненасильственным борцам за свободу, в том числе Мартину Лютеру Кингу - младшему".

"В Иране женщины борются против сегрегации уже более 30 лет. В конце концов их мечта о светлом будущем восторжествует", - добавила Райсс-Андерсен.

Согласно последней воле шведского химика Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, носящих его имя, присуждается и вручается в Осло, а не Стокгольме. В своем завещании на этом настоял сам ученый, указавший также, что решения о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели политики и бывшие главы партий страны.