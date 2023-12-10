Во Франции заявили, что контрнаступление привело Киев в тупик вопреки помощи Запада

Оно не дало убедительных результатов, несмотря на объемную помощь союзников, объяснил экс-госсекретарь по делам Европы при французском МИД Пьер Лелуш

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Контрнаступление Украины оказалось безрезультатным, несмотря на помощь западных стран Киеву. Об этом заявил бывший государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Пьер Лелуш.

"США и ЕС решили дать Украине все военные средства для прорыва российской обороны и военной победы. Сейчас мы видим сокрушительный провал этой стратегии. В военном плане контрнаступление, начатое в июне, несмотря на объемную помощь союзников, не дало убедительных результатов", - сказал он в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

Экс-госсекретарь констатировал, что позиция Киева усугубляет ситуацию для Украины. "К концу года ситуация становится крайне проблематичной для Украины и в целом для стратегии, которой следует Запад, - указал Лелуш. - Украина истощена. Ее ВВП обвалился на 30%, в то время как 8 млн украинцев были вынуждены покинуть страну. В этих условиях не слишком понятно, каким образом украинская армия может надеяться одержать победу в этой затянувшейся войне".

По мнению Лелуша, "западные лидеры вели себя буквально как сомнамбулы, позволив втянуть себя в эскалацию, которая сначала была эмоциональной и риторической, а затем политической, экономической и военной".

Нестабильная позиция США

До весны 2022 года США, отметил он, "громко заявляли о том, что не будут участвовать в этом конфликте, кроме как на уровне санкций". "Но затем их стратегия резко изменилась. Вашингтон, а вслед за ним и европейцы пытались нанести России военное поражение. И с этого момента то, что начиналось как локальный российско-украинский конфликт, превратилось в прокси-войну между Западом и Россией".

Эскалация, считает Лелуш, должна прекратиться, потому что "Россия никуда не исчезнет, а у Соединенных Штатов другие стратегические интересы". "Что касается нас, европейцев, то нам придется жить с последствиями этого конфликта", - отметил он.

Экс-госсекретарь выразил сомнения в том, что европейцы способны заменить Вашингтон в вопросе помощи Украине. "Способны ли европейцы заменить США и запустить обширную кампанию по перевооружению, как того требует текущая ситуация? Очевидно, что нет, учитывая сокращение расходов на вооружения, которое вся Европа предпринимала на протяжении последних 30 лет", - констатировал Лелуш.

По его мнению, сложности с принятием пакета помощи Украине в Конгрессе США неразрешимы. "Что касается пакета на $100 млрд, который президент США Джо Байден хотел провести через Сенат, чтобы помочь Украине, Израилю и Тайваню, то он был заблокирован. Это привело к теперь уже четко обозримым разногласиям в правительстве Украины между [президентом Владимиром] Зеленским, главой Генштаба Валерием Залужным и даже мэром Киева Виталием Кличко, который обвиняет Зеленского в многочисленных ошибках в ведении этой войны".

Пьер Лелуш - близкий соратник экс-президента Франции Николя Саркози (2007-2012). Он занимал посты председателя Парламентской ассамблеи НАТО (2004-2006) и госсекретаря при МИД Франции по делам Европы (2009-2010).