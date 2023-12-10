Службы безопасности Кипра и "Моссад" предотвратили нападения на израильские объекты

В канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху выразили обеспокоенность в связи с присутствием иранских сил на Северном Кипре и использованием этой территории "в террористических целях"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Службы безопасности и правоохранительные органы Кипра совместно с израильской разведкой "Моссад" предотвратили нападения на израильские и еврейские объекты на Кипре со стороны иранской террористической ячейки. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Кипрские органы безопасности и правопорядка совместно со специальными разведывательными подразделениями "Моссада" сорвали планы иранской террористической ячейки по атакам на израильские и еврейские объекты на Кипре", - говорится в заявлении ведомства, распространенном в социальной сети X (ранее Twitter).

По его информации, с начала операции в секторе Газа многие израильтяне переехали на Кипр. В канцелярии выразили обеспокоенность в связи с присутствием иранских сил на Северном Кипре и использованием этой территории "в террористических целях и в качестве площадки для нападения на израильские и еврейские объекты за ее пределами".

Ранее греческая газета Kathimerini сообщала, что двое иранцев, связанных, предположительно, с Корпусом стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил), задержаны на Кипре по подозрению в планировании атак на израильские объекты и находятся под стражей с ноября.