Прокуратура Ирана обвинила европейского дипломата в шпионаже в пользу Израиля

Йохан Флодерус обвиняется "в коррупции, действиях, направленных против безопасности страны", а также в "сотрудничестве с разведкой сионистского режима"

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Ирана предъявила подданному Швеции Йохану Флодерусу, работающему во внешнеполитической службе Евросоюза, обвинения в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщило агентство ISNA.

По словам представителя прокуратуры Ирана, Флодерус обвиняется "в коррупции, действиях, направленных против безопасности страны", а также в "сотрудничестве с разведкой сионистского режима", то есть Израиля. По версии правоохранителей, он собирал информацию в интересах Израиля для проведения подрывной деятельности в сферах, связанных с правами человека, в том числе с правами женщин в Иране, обороной страны, санкциями против исламской республики и ядерной программой Тегерана. На первом слушании по делу вместе с Флодерусом присутствовали его адвокаты, а также переводчик.

12 октября представитель судебной власти Ирана Масуд Сатейши сообщил, что правоохранительные органы республики задержали подданного Швеции, против него выдвинуты обвинения, вскоре уголовное дело будет передано в суд. Было проведено предварительное расследование, он был заключен в тюрьму по решению суда. 4 сентября газета The New York Times со ссылкой на МИД Швеции и источники проинформировала, что 33-летний подданный королевства Флодерус находится в иранской тюрьме более 500 дней. Издание отмечало, что ситуация более года держалась в секрете властями Швеции и ЕС. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали сообщила изданию, что дипломаты объединения следят за делом задержанного в Иране шведского подданного.