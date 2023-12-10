Первый день президентских выборов в Египте проходит при высокой явке

Национальный избирком заявил, что она "превзошла все ожидания"

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. В Египте открылся первый день президентских выборов. Как убедился корреспондент ТАСС, несмотря на первый рабочий день недели, у многих школ в Каире, которые в дни голосования служат участками для голосования, выстроились очереди избирателей.

Многие из них приезжают организованными группами. Ожидающие своей очереди пройти на избирательный участок размахивают национальными флагами, поют и танцуют. При виде иностранных журналистов самые активные избиратели начинают скандировать имя действующего президента - Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В одном из районов Старого Каира - Эль-Халифе - перед избирательным участком, вход в который выложен коврами, под флагом Египта организована импровизированная сцена: диджей ставит национальные песни, женщины танцуют восточные танцы, к ним присоединяются дети, мужчины и старики. Как сообщили корреспонденту ТАСС на этом избирательном участке, местные жители здесь голосуют очень активно с самого утра.

Национальный избирком заявил, что явка граждан в первый день выборов "превзошла все ожидания", и поблагодарил египтян за осознанную позицию и приверженность осуществлению своих конституционных прав. Комиссия также сообщила, что во время голосования умерли двое избирателей: 63-летняя женщина на участке в восточной части Каира и 55-летний мужчина из провинции Дакахлия на севере Египта.

Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Они будут работать в течение трех дней с 09:00 до 21:00 по 12 декабря включительно. По всем провинциям страны организована 11 631 местная избирательная комиссия. В выборах смогут принять участие около 67 млн граждан, имеющих право голоса. При необходимости второй тур президентских выборов за пределами страны пройдет с 5 по 7 января, а на египетской территории - с 8 по 10 января.

Кандидатами на пост президента Египта являются три политика, не считая действующего главы государства. Ни один из них не пользуется реальной поддержкой ни среди молодежи, ни среди других широких слоев населения. Это деятель левой оппозиции Фарид Захран, юрист Абдель Санада Ямама и возглавляющий Народно-республиканскую партию Хазем Омар.