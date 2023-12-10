Лидер партии "Единая Осетия" заявил о продолжении курса на вхождение в состав России

Ацамаз Бибилов сообщил, что в условиях новых реалий с которыми столкнулся весь мир и Россия, диктуют новые вызовы, на которые надо дать однозначный ответ, "а для этого необходимо сплотиться еще сильнее, и наша партия готова стать точкой опоры"

ЦХИНВАЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Самая многочисленная партия Южной Осетии, "Единая Осетия", продолжит курс на воссоединение осетинского народа и вхождение в состав России. Об этом заявил новый лидер партии Ацамаз Бибилов на очередном съезде партии.

В воскресенье на девятом съезде партии "Единая Осетия" большинством голосов делегатов были прекращены полномочия прежнего лидера партии Алана Тадтаева, а новым председателем был избран Ацамаз Бибилов, который является главой комитета парламента республики по обороне и безопасности.

"Вековая проблема разделенного осетинского народа сегодня отодвинута нынешним руководством Южной Осетии на дальний план <..>. Мы будем делать все, чтобы этот вопрос пришел к своему логическому решению. Произошедшее в Нагорном Карабахе, ставшее трагедией для 120 тысячного населения Арцаха, недвусмысленно показывает нам необходимость объединения с северной частью нашей Родины и вхождения Южной Осетии в состав России. Но в наших силах сделать все, чтобы в состав России мы вошли не обузой и ношей, а сильным и экономически значимым регионом, способным предложить своим партнерам взаимовыгодное партнерство", - заявил Бибилов.

Он подчеркнул, что в условиях новых реалий с которыми столкнулся весь мир и Россия, диктуют новые вызовы, на которые надо дать однозначный ответ, "а для этого необходимо сплотиться еще сильнее, и наша партия готова стать точкой опоры".

Поддержка СВО

Бибилов отметил, что "Единая Осетия" продолжает укреплять и развивать отношения со своим партнером - всероссийской партией "Единая Россия". "Мы видим ту огромную работу, которую проводит "Единая Россия" в вопросах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей, - сказал он. - СВО - является вызовом не только для России, но и для нас. По всей линии фронта принимают участие сотни наших бойцов, среди которых есть и многие наши однопартийцы, и, конечно, лидер и основатель "Единой Осетии" Анатолий Бибилов".

Лидер партии отметил, что свою задачу "Единая Осетия" видит в социальной поддержке участников СВО и их семей. "И в этом вопросе будем перенимать опыт "Единой России". Да, сегодня многие говорят о поддержке наших бойцов на передовой, но никто не говорит о том, что нас всех ждет после окончания СВО. Этот вопрос крайне важен для нас! Кто будет заниматься реабилитацией и восстановлением наших бойцов, как они будут жить дальше, в после военное время, что ждет республику в поствоенный период? Стоит ли гражданам нашей Алании опасаться чего-либо? Одним из важнейших направлений нашей работы будет направлена именно на это", - подчеркнул он.

"Единая Осетия" - самая многочисленная политическая партия Южной Осетии, в ней состоит более 4 тысяч человек. Ее основателем является экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Партия имеет в парламенте республики 14 из 34 депутатских мандатов.