Спецборт МЧС Казахстана доставит из Египта 28 граждан республики, эвакуированных из Газы

По сведениям посольства Казахстана в Египте, в Газе еще остаются 10 граждан

АСТАНА, 10 декабря. /ТАСС/. Самолет МЧС Казахстана доставит из Египта еще 28 граждан республики, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщил МИД Казахстана.

"В Казахстан были вывезены 28 человек - граждане РК и члены их семей, которые эвакуированы из сектора Газа", - говорится в сообщении. По данным внешнеполитического ведомства, казахстанские граждане вывезены спецбортом МЧС, ранее доставившим партию гуманитарного груза палестинскому народу.

В пресс-службе отметили, что груз, включающий в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн, был передан Египетскому Красному Полумесяцу.

По сведениям посольства Казахстана в Египте, в Газе еще остаются 10 казахстанских граждан.

"По предварительным данным, там [в секторе Газа] еще остаются 10 человек. Это граждане Казахстана и члены их семей. Касательно их эвакуации, все зависит от нынешней военной ситуации, и от того, смогут ли они добраться до Египта", - цитирует агентство Казинформ советника посольства Санжара Уалиханова.

В середине ноября в Алма-Ату самолетом была доставлена первая группа из 99 граждан Казахстана, эвакуированных из сектора Газа.