ХАМАС ожидает массового участия в забастовке 11 декабря в поддержку палестинцев в Газе

Радикальное движение призвало продолжать организовывать демонстрации по всему миру "с требованием прекращения варварского наступления оккупационных сил в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 10 декабря. /ТАСС/. Палестинский народ признателен международной общественности за призывы к проведению в понедельник, 11 декабря, всеобщей забастовки в поддержку населения сектора Газа, ставшего жертвой израильской агрессии. Об этом говорится в заявлении руководства радикального движения ХАМАС, распространенном в Telegram-канале.

"Мы ожидаем массового участия свободолюбивых людей во всем мире в этой акции протеста против военных преступлений, которые творят израильские войска", - подчеркивается в тексте.

ХАМАС призывает продолжать организовывать демонстрации по всему миру "с требованием прекращения варварского наступления оккупационных сил в секторе Газа". "Правозащитники должны привлечь к ответственности виновных в убийствах мирных граждан и объявить их военными преступниками", - указывается в заявлении.

3 декабря радикалы призывали к митингам и уличным шествиям под лозунгом: "Спасите больницы Газы <...>. Спасите детей Газы". По мнению ХАМАС, движение солидарности с палестинским народом должно нарастать "на фоне непрекращающейся войны, разрушения жилых домов, больниц, школ и гибели невинных детей".