Блинкен заявил, что США хотят видеть больше усилий Израиля в гуманитарной сфере

Госсекретарь США считает, что в секторе Газа необходимы несколько маршрутов для эвакуации гражданского населения из анклава

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что Израиль в секторе Газа пока не предпринимает достаточных усилий в гуманитарных аспектах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Несмотря на то что Израиль предпринимает дополнительные шаги, например для того, чтобы выделить безопасные зоны на юге [сектора Газа] <...>, мы не видим выполнения нескольких аспектов в достаточной мере, - сказал он в эфире телеканала CNN. - Во-первых, обеспечение того, чтобы гуманитарные организации, начиная с ООН, которая действует героически, имели время, места и маршруты для доставки помощи".

Помимо этого, глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что в секторе Газа необходимы несколько маршрутов для эвакуации гражданского населения из анклава. "Мы работаем над этими вопросами каждый день, чтобы удостовериться в том, чтобы как можно больше сократить разницу между намерениями и результатом", - добавил он.

8 декабря США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в котором содержится призыв к установлению перемирия в зоне палестино-израильского конфликта.