Блинкен: без отдельного палестинского государства мира на Ближнем Востоке не будет

Госсекретарь США добавил, что Израиль столкнулся с серьезной угрозой и что ему необходимо проводить операцию до тех пор, пока не будет уверенности, что повторное нападение движения ХАМАС невозможно

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Без удовлетворения политических притязаний палестинского народа и создания независимого государства невозможно гарантировать безопасность Израиля и мир на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Когда крупная военная операция завершится, а она еще не завершена, нам необходим долгосрочный и крепкий мир. Мы должны быть уверены, что мы на пути к долгосрочному и крепкому миру. С нашей точки зрения и, я думаю, с точки зрения многих людей в мире, это должно привести к палестинскому государству. У нас не будет крепкого мира, не будет надежной безопасности для Израиля до тех пор, пока политические притязания Палестины не будут удовлетворены", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

Блинкена спросили, будут ли готовы США помогать Израилю, если военные действия затянутся еще на месяцы. "Конечно, все хотят, чтобы эта кампания подошла к завершению как можно скорее", - сказал он. Госсекретарь добавил, что Израиль столкнулся с серьезной угрозой и что ему необходимо проводить операцию до тех пор, пока не будет уверенности, что повторное нападение палестинского движения ХАМАС невозможно.

США, по словам Блинкена, продолжают обсуждать с Израилем вопросы, среди которых сроки и способы проведения операции против ХАМАС. "Но решения принимать Израилю", - отметил он.