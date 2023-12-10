В ФРГ возникла дискуссия вокруг пожертвований для Союза Сары Вагенкнехт

Как написала газета Bild am Sonntag, политическая платформа получает пожертвования в том числе из-за рубежа

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Публикации в германских СМИ спровоцировали дискуссию вокруг финансирования союза политика Сары Вагенкнехт, которая в начале 2024 года собирается зарегистрировать новую партию. Как написала газета Bild am Sonntag, политическая платформа получает пожертвования в том числе из-за рубежа.

По данным издания, на счет Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) за почти два месяца поступило более €1,1 млн. Таблоид упрекнул объединение в отсутствии прозрачности вокруг финансирования. Авторы материала допускали, что среди пожертвований могут быть и деньги, как-то связанные с "сомнительными источниками".

Позже на публикацию отреагировал представить ССВ Ральф Суикат. По его словам, из третьих стран на счета союза поступило €17 тыс., то есть 1,5% от общего объема пожертвований. Из них более €7 тыс. из США и €75 от частного лица "с привязкой к России".

Согласно законам Федеративной Республики, политическим объединениям запрещено принимать переводы на сумму более €1 тыс., если они поступают из стран, не входящих в ЕС. ССВ четко следует этому предписанию, сказал Суикат. Все переводы из-за рубежа на сумму больше €1 тыс. отправляются обратно. Среди пожертвований, поступивших от спонсоров из ФРГ, есть и крупные переводы в €20 тыс. и €50 тыс.

В конце октября Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу, которая будет зарегистрирована в начале 2024 года. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствует экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии.

По ее мнению, обязательный перевод отопления на экологически чистые источники энергии ударит по доходам населения. Как заявляла политик, многие граждане Германии не считают, что их интересы сейчас представляет какая-либо из действующих партий, и "от отчаяния голосуют" за правую "Альтернативу для Германии". Именно это якобы подтолкнуло Вагенкнехт к созданию новой политической силы.