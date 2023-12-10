Блинкен заявил, что прекращение огня в Газе только увековечит проблему

Госсекретарь США отметил, что Соединенные Штаты фокусируются на том, чтобы "гражданское население было защищено в максимально возможной степени, а гуманитарная помощь поступала в максимальных объемах"

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что прекращение огня в секторе Газа в настоящее время лишь приведет к сохранению палестино-израильской проблемы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы являемся решительным сторонником гуманитарных пауз, - сказал он в эфире телеканала ABC. - Но когда дело заходит о прекращении огня в настоящее время, когда движение ХАМАС все еще живо и намерено повторять 7 октября раз за разом, это просто увековечит проблему".

Блинкен добавил, что США фокусируются на том, чтобы "гражданское население было защищено в максимально возможной степени, а гуманитарная помощь поступала в максимальных объемах".

8 декабря США применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в котором содержится призыв к установлению перемирия в зоне палестино-израильского конфликта. За проект проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, Великобритания воздержалась от голосования. Соавторами документа выступили 97 членов ООН. Это уже вторая резолюция с начала обострения конфликта, которая была заблокирована США.