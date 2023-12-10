Блинкен заявил о готовности США принимать новые меры против мятежников-хуситов

Госсекретарь США добавил, что атаки на суда в Красном море, совершенные хуситами, "представляют угрозу не только для Израиля, не только для США, но для десятков стран"

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. США готовы принять все необходимые меры для защиты своих судов и персонала от атак мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC.

"Мы собираем группу, которую уже сформировали, пытаемся усилить ее, чтобы способствовать защите судоходства. Мы также приняли меры, включая санкции, введенные лишь на этой неделе против тех, кто пытается финансировать хуситов и их усилия, и мы будем обсуждать любые другие действия, которые потребуются, чтобы защитить наш персонал, наших людей и судоходство", - сказал он.

Блинкен добавил, что атаки на суда в Красном море, совершенные хуситами, "представляют угрозу не только для Израиля, не только [для США], но для десятков стран". "Это напрямую затронуло интересы более десятка стран. Суда идут из самых разных точек, они также зарегистрированы и застрахованы в разных местах", - отметил американский госсекретарь.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США ведут переговоры со странами Персидского залива о военных действиях против йеменских хуситов на фоне участившихся нападений в Красном море. По данным издания, переговоры еще находятся на предварительной стадии, США и партнеры отдают предпочтение дипломатическому решению.

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.