В Киеве надеются, что в 2024 году Швейцария примет встречу по "формуле мира" Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на присоединение Парагвая к переговорам

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новая встреча советников глав государств по урегулированию кризиса вокруг Украины состоится в Швейцарии в январе 2024 года. Об этом стало известно на встрече украинского президента Владимира Зеленского с парагвайским коллегой Сантьяго Пеньей.

"Рассчитываем, что Парагвай присоединится к реализации "формулы мира". Мы надеемся увидеть как можно больше латиноамериканских стран на следующих переговорах по "формуле мира" в Швейцарии в январе 2024 года", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В воскресенье Зеленский прибыл с визитом в Аргентину, где примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента страны Хавьера Милея.

В 2023 году состоялись три встречи в рамках продвигаемого Киевом формата для поиска поддержки его так называемой формулы мира. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября. По утверждению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, в ней приняли участие представители 66 государств и международных организаций. Первые две встречи состоялись 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде.

Как подчеркнул в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, так называемый копенгагенский формат - это придуманный Киевом и Западом механизм проталкивания украинских ультиматумов, который не способен привести к миру. По его словам, встречи, которые проходили в Копенгагене, Джидде и на Мальте, не несут никакого практического смысла: таким образом Киев и Вашингтон пытаются завлечь новые страны в свой "антироссийский клуб" и загубить действительно конструктивные предложения и мирные инициативы, которые выдвигают другие государства.