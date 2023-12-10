СМИ: МИД Судана объявил 15 эмиратских дипломатов персонами нон грата

По информации агентства SUNA, они должны покинуть страну в течение 48 часов

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Судана объявило 15 дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов персонами нон грата. Об этом сообщило суданское информационное агентство SUNA.

МИД Судана в воскресенье вызвал временного поверенного в делах посольства ОАЭ в Судане Бадрию аш-Шихи и уведомил ее, что правительство республики решило объявить 15 дипломатов, работающих в дипломатическом представительстве, персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение 48 часов. Причина такого решения суданских властей не указывается.

10 августа американская газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что ОАЭ осуществляют тайные поставки вооружений и боеприпасов силам быстрого реагирования (спецназ) Судана, с которыми борются правительственные войска. По сведениям издания, 2 июня сотрудники аэропорта столицы Уганды обнаружили в грузовом отсеке самолета из ОАЭ "десятки зеленых пластиковых контейнеров, наполненных боеприпасами и винтовками" вместо заявленной гуманитарной помощи. По словам источников газеты, груз предназначался для суданского спецназа. Директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамили отвергла эту информацию.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим суданской армией, председателем Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой отрядов спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. В результате конфликта тысячи человек были убиты, десятки тысяч получили ранения.