В Берлине прошла демонстрация против антисемитизма

По данным агентства DPA, акция прошла в знак солидарности с Израилем, который 7 октября подвергся атаке радикалов из движения ХАМАС

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Крупная демонстрация против проявлений антисемитизма прошла в германской столице. Как сообщила полиция, в ней приняли участие 3 200 человек. При этом данные организаторов сильно отличаются - по их версии мероприятие посетили 10 000 человек, пишет DPA.

Акция прошла в знак солидарности с Израилем, который 7 октября подвергся атаке радикалов из движения ХАМАС. Участники демонстрации прошли через парк Тиргартен к Бранденбургским воротам. Там была установлена сцена, с которой выступали политики и общественные деятели, в частности, бургомистр Берлина Кай Вегнер и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль.

С 7 октября в Германии зарегистрировано около 3 500 правонарушений в связи с палестино-израильским конфликтом, большинство из них совершено на почве антисемитизма. В первую очередь речь идет о проявлении насилия, ксенофобии, нанесении имущественного ущерба, противодействии стражам порядка.

"Я больше не узнаю Германию, - сказал глава Центрального совета евреев Йозеф Шустер, выступая на демонстрации. - У нас есть возможность все исправить, но для этого нужно признать, что в последние годы многое было упущено. Это либо не могли, либо не хотели замечать".

8 октября канцлер Олаф Шольц заявил о решении тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на территории ФРГ.