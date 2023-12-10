ХАМАС утверждает о выведении из строя свыше 180 единиц военной техники Израиля в Газе

Представитель "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайда заявил, что "палестинцы устраивают засады и взрывают мины на пути израильских военных, по силам вторжения ведется снайперский и пулеметный огонь"

БЕЙРУТ, 10 декабря. /ТАСС/. Бойцы боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - вывели из строя более 180 единиц израильской военной техники в секторе Газа после вступления в ближние бои с армией Израиля. С таким утверждением выступил представитель группировки Абу Убайда, слова которого приводятся в Telegram-канале ХАМАС.

"Наши бойцы вывели из строя полностью или частично свыше 180 единиц военной техники за 10 дней, прошедших с момента прекращения гуманитарного перемирия, - заявил он. - Силы сопротивления находятся сейчас на близком расстоянии от противника в районах Бейт-Лахия, Дейр-эль-Балах, Джабалия, Шейх-Радван, Эз-Зейтун, Хан-Юнис, что позволяет наносить ему большой урон".

По словам Абу Убайды, "палестинцы устраивают засады и взрывают мины на пути израильских военных, по силам вторжения ведется снайперский и пулеметный огонь".