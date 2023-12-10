Макрон пообещал поддержку Киеву на фоне критики со стороны Венгрии коррупции на Украине

Главы государств и правительств ЕС 14-15 декабря должны высказаться по поводу начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил украинского лидера Владимира Зеленского в поддержке Парижем надежд Киева на начало переговоров о вступлении в Евросоюз, несмотря на критику коррупции на Украине со стороны Венгрии. Об этом, как сообщило агентство AFP, заявили в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора Макрона и Зеленского.

"Макрон обещал своему украинскому коллеге поддержку Франции в открытии переговоров о присоединении Украины к ЕС, блокируемых Венгрией", - приводит агентство заявление Елисейского дворца.

Главы государств и правительств ЕС, как напоминает AFP, должны в четверг и пятницу высказаться по поводу начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает непоколебимую позицию против начала Евросоюзом переговорного процесса с Киевом, называя Украину одной из самых коррумпированных стран в мире, отмечает агентство.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале переговоров с Киевом о вступлении в сообщество. Премьер-министр отметил, что "Венгрия не будет налагать вето" на переговоры, поскольку в этом просто нет необходимости. Он пояснил, что "есть определенные вопросы, по которым решения в ЕС принимаются только с согласия всех стран", а в данном случае консенсус отсутствует.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут на саммите 14-15 декабря принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав ЕС, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.