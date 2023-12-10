В СБУ объяснили арест гражданина США его оправданием действий России

Гонсало Лира называл украинскую власть "неонацистской" и обвинял ВСУ в обстрелах собственной территории

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Журналист с гражданством Чили и США Гонсало Лира, о судьбе которого накануне украинские власти спрашивал Илон Маск, арестован по обвинению в оправдании действий России. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически <...> распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях", - приводит комментарий представителя ведомства издание "Страна". По его словам, подозреваемый называл украинскую власть "неонацистской" и обвинял Вооруженные силы Украины в обстрелах собственной территории.

По утверждению спецслужбы в мае текущего года журналиста арестовали с возможностью внесения залога. Но после его внесения Лира нарушил закон и якобы попытался сбежать из страны через пункт пропуска на границе с Венгрией на собственном мотоцикле, отметили в СБУ. В данный момент он находится в СИЗО города Харькова, ожидая начала рассмотрения дела в суде, назначенного на 12 и 21 декабря, информировали в СБУ.

В субботу Маск обратился к украинскому президенту с просьбой объяснить арест и содержание Лиры под стражей. Свое мнение по этой теме Маск высказал в ответ на публикацию в X (ранее Twitter) журналиста Такера Карлсона, который заявлял, что Лиру "пытали в украинской тюрьме за критику Владимира Зеленского".

Весной Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного СБУ Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине.