Глава оппозиции ФРГ призвал украинских беженцев активнее идти работать

Фридрих Мерц полагает, что сокращение социальных пособий неработающим иностранцам поможет сэкономить на фоне фискального кризиса

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц полагает, что сокращение социальных пособий неработающим иностранцам поможет сэкономить на фоне фискального кризиса, одна из возможностей - интегрировать беженцев в рынок труда.

"Нам нужно задаться вопросом, почему у нас 2,6 млн безработных и 700 тыс. открытых вакансий? Или почему лишь пятая часть [проживающих в ФРГ] украинцев работает?" - сказал Мерц в интервью, которое опубликовано на портале Focus-online.

Отвечая на уточняющий вопрос, предлагает ли он отменить пособия по безработице для украинцев, политик уточнил: "Мы хотим, чтобы они работали. Могу лишь посоветовать взглянуть на другие страны. В Нидерландах работает каждый второй украинец, в Польше - 65%, в Дании - вообще 78%. Германия не по достоинству оценивает квалификацию [иностранцев], не признает их дипломы и платит слишком высокие пособия".

В ФРГ проживают более 1 млн украинских беженцев.

В ноябре Федеральный конституционный суд ФРГ запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Олафа Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. Однако это осложняется тем, что кабмин не успел в надлежащие сроки согласовать бюджет на 2024 год.