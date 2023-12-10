МИД Индии опроверг данные западных СМИ о секретном меморандуме с именами сикхских лидеров

Официальный представитель ведомства Ариндам Багчи отметил, что "это часть продолжительной кампании дезинформации против Индии"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи опроверг появившиеся в некоторых западных СМИ публикации о распространенном в апреле секретном меморандуме индийского внешнеполитического ведомства, в котором были названы имена сикхских лидеров, один из которых затем был убит.

"Мы решительно утверждаем, что подобные сообщения являются фейком и полностью сфабрикованы. Такого меморандума не существует", - говорится в заявлении представителя МИД, опубликованном на сайте ведомства. "Это часть продолжительной кампании дезинформации против Индии", - отметил Багчи.

Ранее некоторые СМИ, в частности американское издание The Intercept, сообщили, что Министерство иностранных дел Индии в апреле направило секретный меморандум, предписывающий индийским консульствам в Северной Америке принимать конкретные меры против сторонников Халистана. В документе, как утверждалось, упоминался ряд сикхских лидеров, в том числе Хардип Сингх Ниджар, гражданин Канады, который вскоре был убит неизвестными лицами.

В сентябре Оттава решила выслать одного из старших дипломатов посольства Индии в Канаде в связи с предположениями о причастности индийских спецслужб к убийству Ниджара на канадской территории. Отношения между Оттавой и Нью-Дели тогда резко обострились. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого сикхского государства Халистан.