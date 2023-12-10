ВОЗ призвала страны поддержать здравоохранение на палестинских территориях

В организации отметили, что все стороны должны "выполнить свои обязательства по международному праву", чтобы обеспечить "снабжение и пополнение запасов медикаментов и медицинского оборудования" для нужд гражданского населения

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает от мирового сообщества финансовой поддержки восстановления палестинской системы охраны здоровья. Об этом говорится в резолюции, принятой Исполнительным комитетом ВОЗ на его специальном заседании, посвященном ситуации на оккупированных Израилем палестинских территориях.

Исполком призвал международное сообщество "обеспечить соответствующее финансирование для поддержки непосредственных и будущих потребностей программ здравоохранения ВОЗ на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также для восстановления палестинской системы здравоохранения".

В ВОЗ считают, что все стороны должны "выполнить свои обязательства по международному праву", чтобы обеспечить "снабжение и пополнение запасов медикаментов и медицинского оборудования" для нужд гражданского населения. Исполком потребовал от сторон полного соблюдения обязательств по Женевским конвенциям 1949 года в том, что касается защиты медицинского и гуманитарного персонала, а также обеспечения его "безопасного и беспрепятственного проезда" к нуждающимся в помощи людям.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в своем выступлении приветствовал принятие резолюции консенсусом. "Вы достигли того, чего страны-члены не достигали на других форумах: консенсусом принята резолюция по конфликту в Израиле и на оккупированных палестинских территориях впервые за два месяца после его начала", - сказал он, обращаясь к членам Исполкома, в который входят представители 34 стран. Гебрейесус расценил принятие резолюции как "отправную точку" для решения проблем здравоохранения на палестинских территориях.

Исполком провел 10 декабря специальное заседание по просьбе 17 стран - членов ВОЗ, сообщила ранее ее пресс-служба. Повестка дня включала только тему "Условия в сфере охраны здоровья на оккупированных палестинских территориях". В ВОЗ напомнили, что Исполком состоит из 34 человек, "технически квалифицированных в сфере здравоохранения". Они избраны на трехлетний срок. Основной задачей Исполкома является осуществление решений, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения.