ХАМАС заявило о поражении 44 единиц военной техники Израиля за двое суток

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" также утверждают, что убили по меньшей мере 40 израильских военнослужащих, применив в том числе снаряды и взрывные устройства

РАБАТ, 10 декабря. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - боевое крыло палестинского движения ХАМАС - заявила, что за двое суток уничтожила и вывела из строя 44 единицы военной техники Армии обороны Израиля в секторе Газа. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" также утверждают, что убили по меньшей мере 40 израильских военнослужащих, применив в том числе снаряды и взрывные устройства.

Боевое крыло ХАМАС сообщает о нанесении ударов по штабу полевого командования израильской армии и уничтожении сосредоточения военных с использованием минометных снарядов и ракет малой дальности.