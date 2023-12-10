Орбан обсудил с Зеленским вопрос о приеме Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии отметил, что страны - члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос

БУДАПЕШТ, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий против приема Украины в Евросоюз, провел краткую встречу с президентом этой страны Владимиром Зеленским в Буэнос-Айресе. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, оба политика находились там на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

"Премьер-министр Венгрии и глава украинского государства встретились на инаугурации президента Аргентины в Буэнос-Айресе. Касаясь вступления Украины в ЕС, господин Орбан отметил, что страны - члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос", - ответил Хаваши на запрос корреспондента ТАСС.

Венгерские СМИ опубликовали 20-секундную видеозапись, сделанную в зале для почетных гостей парламента Аргентины, где состоялась беседа Орбана с Зеленским. На ней видно, что премьер Венгрии и президент Украины достаточно эмоционально ведут диалог, но о чем они говорят, не слышно.

Комментируя эту видеозапись, интернет-издание Origo высказало предположение, что Зеленский "отправился на другой конец света" только ради того, чтобы попытаться убедить Орбана в необходимости поддержать присоединение Украины к ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что предлагает не включать в повестку дня саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении, поскольку она к этому не готова.