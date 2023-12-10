В Хартуме атаковали колонну машин Красного Креста

По данным комитета, погибли два человека

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Колонна автомобилей Международного комитета Красного Креста (МККК) подверглась нападению в столице Судана городе Хартум. Как сообщается в пресс-релизе МККК, в результате атаки погибли два человека, еще семь получили ранения.

"Гуманитарный конвой, состоящий из трех автомобилей МККК и трех автобусов, четко обозначенных эмблемой Красного Креста, должен был эвакуировать более 100 гражданских лиц из Хартума в [город] Вад-Мадани, когда он подвергся нападению при въезде в зону эвакуации", - говорится в пресс-релизе. В организации уточнили, что инцидент произошел в районе Аль-Шаджара. В результате атаки погибли два человека, еще семь, включая двух сотрудников МККК, получили ранения.

В МККК подчеркнули, что "гуманитарная операция была запрошена и согласована со сторонами конфликта, которые дали свое согласие и [обязались] предоставить необходимые гарантии безопасности". Международный комитет Красного Креста призвал немедленно обеспечить защиту всех гражданских лиц, в том числе сотрудников гуманитарных организаций и медиков.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим суданской армией, председателем Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой отрядов спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. В результате конфликта тысячи человек были убиты, десятки тысяч получили ранения.