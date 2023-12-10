Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом 12 декабря

Уточняется, что лидеры двух государств обсудят нужды Украины и "жизненную необходимость продолжения поддержки со стороны Соединенных Штатов в критический момент"

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря.

Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. Уточняется, что лидеры двух государств обсудят нынешние нужды Украины и "жизненную необходимость продолжения поддержки со стороны Соединенных Штатов в критический момент".

Как уточнила пресс-служба Белого дома, Байден намерен "подчеркнуть непоколебимую приверженность США поддержке народа Украины".

Предыдущий визит Зеленского в Вашингтон состоялся 21 сентября. Президент Украины прибыл в столицу США из Нью-Йорка, где принимал участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.