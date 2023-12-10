10 декабря, 20:34
Военная операция на Украине

Зеленский отправится с визитом в США 11 декабря

В Вашингтоне у президента Украины запланирована встреча с американским лидером Джо Байденом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский 11 декабря отправится с визитом в Вашингтон, где у него запланирована встреча с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщили на сайте офиса президента Украины.

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"11 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди ключевых тем на переговорах будет продолжение сотрудничества Украины и США в военной сфере, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Ранее законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США хотела бы получить около $106 млрд. 

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