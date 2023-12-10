В Турции заявили о начале реновации жилищного фонда Стамбула в 2024 году

Министр экологии и градостроительства республики Мехмет Озхасеки отметил, что планирует в течение 10 дней намерен представить план обновления на заседании правительства

СТАМБУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Турции в начале 2024 года приступят к реализации плана реновации жилищного фонда Стамбула в рамках его подготовки к возможному сильному землетрясению. О этом сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки в эфире телеканала TV-100.

"Максимум в течение 10 дней я представлю план [реновации] на заседании правительства. Все необходимые нормативные акты мы подготовим за 15-20 дней и в начале будущего года сможем объявить согражданам о старте программы", - сказал министр.

Сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула. По их прогнозам, при толчках магнитудой 7 и более около 90 тыс. строений 16-миллионного города могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн человек.

"Не хочу никого пугать, но следует говорить правду: возможное [сильное] землетрясение в Стамбуле чревато плохими последствиями для всей Турции. В Стамбуле, грубо говоря, насчитывается 6 млн домов и около 1,5 млн рабочих мест. Примерно в 600 тыс. единиц жилищного фонда жить рискованно, поэтому нам необходима программа, предусматривающая такое расселение на начальной стадии", - отметил Озхасеки.

В Турции, по его словам, насчитывается около 30 млн домов и 7,5 млн рабочих мест. 6 млн строений находятся в зоне риска, сказал министр, добавив, что ежегодно в стране происходят минимум два сильных и разрушительных землетрясения.

В августе 1999 года в районе Стамбула, который расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., еще 45 тыс. пострадали.