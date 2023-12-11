СМИ: сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку на Дамаск

По данным агентства SANA, в результате обстрела нанесен материальный урон

БЕЙРУТ, 11 декабря. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны Сирии поразили несколько израильских ракет в небе Дамаска. Об этом сообщил агентству SANA представитель командования ВС арабской республики.

"Агрессивное нападение на наши военные позиции было совершено в ночь на понедельник, примерно в 23:05 (совпадает с московским - прим. ТАСС), противник нанес удары по столице со стороны оккупированных Голанских высот, - отметил он. - Сирийские ПВО сумели отразить атаку, сбив несколько вражеских ракет". По словам военного, в результате обстрела нанесен материальный урон, потерь среди личного состава нет.

Последний раз израильские ВВС атаковали Дамаск 2 декабря. Как передал телеканал Al Hadath, тогда удар был нанесен по пригороду Сейида-Зейнаб, который служит форпостом шиитских формирований, воюющих на стороне правительственной армии. Погибли два иранских советника и еще семь получили ранения.

26 ноября при авианалете на Дамаск был выведен из строя международный аэропорт Дамаска. Министерство транспорта объявило о переводе регулярных рейсов в аэропорты городов Алеппо и Латакия из-за повреждения взлетно-посадочных полос.