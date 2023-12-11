Новый президент Аргентины привел к присяге своих министров

Хавьер Милей назначил председателем правительства Николаса Поссе

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 декабря. /ТАСС/. Новый президент Аргентины Хавьер Милей привел к присяге свой кабинет министров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

Официальной трансляции церемонии не было. На нее также не допустили журналистов. Перед церемонией был опубликован первый указ президента, сокращающий число министерств с 19 до девяти.

Председателем правительства Милей выбрал Николаса Поссе. Министром иностранных дел стала Диана Мондино, ранее не работавшая на госслужбе. Министерство экономики возглавил Луис Капуто, который занимал посты министра финансов и председателя Центробанка при экс-президенте Маурисио Макри.

Бывший кандидат в президенты Патрисия Буллрич стала министром безопасности. Она уже занимала этот пост в правительстве Макри. Ее кандидат в вице-президенты Луис Петри возглавил военное ведомство.

Вместо министерств образования, социального развития и труда было создано министерство человеческого капитала, которое возглавила Сандра Петтовельо. Министром юстиции стал Мариано Кунео Либарона, инфраструктуры - Гильермо Ферреро, здравоохранения - Марио Руссо. Министерство внутренних дел возглавил Гильермо Франкос.

Присягу в качестве генерального секретаря канцелярии президента также принесла сестра нового главы государства Карина Милей. Она заняла эту должность, несмотря на то, что в 2018 году в Аргентине был издан указ, запрещающий назначать на госпосты родственников.

Раньше в правительстве Аргентины также были министерства транспорта, общественных работ, науки, территориального и жилищного развития, культуры, окружающей среды, туризма, животноводства и сельского хозяйства и по делам женщин.