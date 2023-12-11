Конгрессмен Гетц призвал США склонить Зеленского к мирным переговорам

Он также заявил, что "Америка отправила достаточно денег Украине"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) призвал Вашингтон склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам.

"Америка отправила достаточно денег Украине. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру", - написал законодатель на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Вашингтонская администрация сообщила в воскресенье, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса.

Ранее Зеленский отказался выступать перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге, посвященном вопросу выделения дополнительных средств на помощь Киеву.