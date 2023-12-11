11 декабря, 01:06
Санкции в отношении России

Британия создаст службу надзора за соблюдением санкций против России

С начала СВО Лондон внес в черный список около 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц, а также заморозил их активы на сумму $23 млрд

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании учредит новое подразделение, которое будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций в отношении России. Об этом сообщило министерство по делам бизнеса и торговли королевства.

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По его словам, служба имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI) будет обладать полномочиями, которые позволят ей выписывать штрафы нарушающим законодательство фирмам и передавать уголовные дела на рассмотрение в управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC). В частности, OTSI, которая начнет работу в начале 2024 года, будет следить за деятельностью компаний, которые могут уклоняться от соблюдения санкционных режимов путем экспорта своей продукции через третьи страны.

С начала специальной военной операции РФ на Украине Лондон внес в черный список около 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозил их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд). 

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