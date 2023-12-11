Эксперты сообщили, что в 2023 году в мире произошло 183 региональных конфликта

По данным британского Международного института стратегических исследований, это наиболее высокий показатель за последние 30 лет

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Не менее 183 региональных конфликтов произошло по всему миру в 2023 году, это самый высокий показатель за последние три десятилетия. Об этом говорится в ежегодном отчете о вооруженных конфликтах британского Международного института стратегических исследований (IISS).

Согласно отчету, опубликованному 6 декабря, число жертв по сравнению с 2022 годом увеличилось на 14%, количество случаев насилия - на 28%. По оценке его авторов, "это указывает на то, что во многих частях мира ситуация становится все более проблематичной с точки зрения гуманитарных потребностей, стабилизации и восстановления". Международный комитет Красного Креста предоставил данные о более 450 действующих в мире вооруженных группировках, часть которых имеет местное или региональное доминирование.

В качестве причин конфликтов указаны внутренний терроризм, территориальные споры, рост числа преступных группировок и криминальное соперничество. Климатический кризис, согласно IISS, также усугубляет существующие разногласия в нестабильных странах. "Конфликт подрывает способность государства адаптироваться и устранять последствия изменения климата, в то время как те же самые воздействия климата способствуют динамике конфликтов и неудачам в управлении", - говорится в отчете.

Влияние ООН, согласно исследованию, ослабло из-за напряженности между странами внутри организации. В Совете Безопасности крупные державы налагают вето на резолюции друг друга, что не позволяет прийти к конкретному общему решению, подобно разногласиям по палестино-израильскому вопросу. IISS считает неспособность разрешить региональные конфликты одной из основных черт современной геополитической обстановки.