Израиль сообщил об уничтожении командира одного из батальонов ХАМАС

По сведениям газеты Yedioth Ahronoth, Эмад Карика был ликвидирован в результате авиаудара израильских ВВС

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 декабря. /ТАСС/. Израильские военные ликвидировали командира батальона "Шеджайя" радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности, пишет новостное издание Yedioth Ahronoth.

Как отмечает газета, Эмад Карика, возглавивший батальон "Шеджайя" неделю назад, был уничтожен в результате авиаудара израильских ВВС. Его предшественник Вессам Фархат также был ликвидирован прицельным ударом после получения ЦАХАЛ точных разведданных о его местонахождении. Карика с 2019 года занимал должность заместителя командира батальона и отвечал за обучение операторов противотанковых ракетных комплексов. Батальон "Шеджайя" ответственен за многие теракты в секторе Газа, в том числе за удар в 2011 году ракетой по гражданскому автобусу в кибуце Нахаль-Оз.