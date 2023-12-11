Евродепутат назвал прием Украины "финансовой бомбой замедленного действия" для ЕС

Тьерри Мариани считает, что политика Брюсселя в отношении Киева нежелательна не только для европейцев "в момент, когда инфляция уничтожает их сбережения", но и для украинцев, которые "вынуждены страдать из-за атлантических держав, упорно отказывающихся говорить о мире"

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Вступление Украины в Европейский союз станет тяжелым бременем для европейских семей, которые и так страдают от стремительного роста цен в странах ЕС. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

"Вступление Украины в Евросоюз станет финансовой бомбой замедленного действия для европейских семей, - отметил он. - Европейский союз знает, что губит себя ради Киева. €88 млрд уже потратили на Украину европейские налогоплательщики. Более €70 млрд зарезервированы до 2027 года".

"Все понимают, что этих почти €160 млрд будет недостаточно для финансирования непомерных потребностей [президента Украины Владимира] Зеленского", - сказал Мариани.

По его словам, политика в отношении Украины, которую проводит ЕС, нежелательна не только для европейцев "в момент, когда инфляция уничтожает их сбережения", но и для украинцев, которые "вынуждены страдать из-за атлантических держав, упорно отказывающихся говорить о мире".

Евродепутат убежден, что "жители стран Европы стремятся к миру". "Поэтому мы будем слышать все больше и больше заявлений в пользу мирного решения конфликта", - подчеркнул Мариани.

По его мнению, Франция "должна играть одну из главных ролей в процессе мирного урегулирования". "Очевидно, что Франция и Германия совершенно не заинтересованы в продолжении конфликта и антироссийских эксцессах Еврокомиссии. Если Париж и Берлин предпримут соответствующие шаги, у Европейского союза не останется другого выбора, кроме как последовать за ними", - уверен депутат.

Прагматичный подход США

Европарламентарий считает, что заинтересованность Вашингтона в финансовой поддержке Киева, не стремящегося к мирному разрешению конфликта, неуклонно снижается. "Очевидно, что Соединенные Штаты уже смогли увеличить свои инвестиции в военную технику с помощью ее закупок для Киева и мало что выиграют, продолжая эту марионеточную войну против России", - полагает Мариани.

Он приветствовал решение республиканцев в Сенате блокировать голосование по новому пакету помощи Украине. "Консервативные американские политики правы, не принимая абсурдную схему [президента США] Джо Байдена, предлагающую им голосовать за единый пакет в $100 млрд для Израиля и Украины", - сказал депутат.

"Вопрос для Соединенных Штатов заключается в том, в их ли интересах финансировать Зеленского, который отказывается вести мирные переговоры и готов проводить политику выжженной земли", - указал он.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.