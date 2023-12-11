WSJ: в Европе растет тревога из-за пустых военных арсеналов

По данным газеты, причина опасений заключается в том, что "промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений" по окончанию холодной войны

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. В странах Европы растет тревога из-за ослабленного состояния вооруженных сил и пустых военных арсеналов по мере того, как Америка занимает все более изоляционистскую позицию в конфликте на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, страны Запада не видят "непосредственной военной опасности для Европы со стороны России", пока конфликт на Украине продолжается. "Но если Россия в конечном итоге победит на Украине, мало кто сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение трех-четырех лет и создать проблемы в других местах", - пишет издание. На этом фоне в странах Европы "растет тревога по мере того, как Америка занимает все более изоляционистскую позицию" касательно ситуации на Украине, уточняет WSJ.

По оценкам газеты, причина опасений заключается в том, что "промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений" по окончанию холодной войны. Нарастить военные мощности представляется "непростой задачей" в связи с бюджетными ограничениями на фоне медленного экономического роста европейских стран и старения населения, пишет издание. Кроме того, значительная часть жителей Европы не поддерживает идею финансирования военных расходов за счет сокращения выплат на социальное обеспечение.

В качестве иллюстрации масштабов проблемы вооружений WSJ приводит данные, согласно которым в военном арсенале Великобритании, которая считается страной с самыми крупными затратами на оборону в Европе, в настоящее время имеются только 150 танков и около дюжины исправных дальнобойных артиллерийских орудий. Следующая за ней по объемам военных расходов Франция располагает "менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что эквивалентно тому, что Россия теряет примерно каждый месяц" в зоне боевых действий на Украине. Вооруженным силам ФРГ хватает боеприпасов на два дня боя, добавляет газета.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину. Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.