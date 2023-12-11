В ЦАРИКЦ сообщили о росте контрабанды опия в Центральной Азии

Директор Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Атагельды Язлыев считает, что причиной является непрекращающееся производство этого наркотика в Афганистане

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Несмотря на 95%-ное сокращение талибами площадей посевов мака в Афганистане в регионе растет контрабанда наркотиков, что можно объяснить непрекращающимся производством опия в этой стране. Об этом заявил директор Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) Атагельды Язлыев.

"По оценкам международных экспертов, в результате введенного талибами (движение "Талибан", запрещено в РФ) запрета на выращивание опийного мака, площадь его культивирования сократилась на 95%. Вместе с тем статистика ЦАРИКЦ говорит о росте контрабанды наркотиков в регионе, что, возможно, связано с реализацией запасов опия или героина от урожаев предыдущих годов, либо [это говорит] о непрекращающемся производстве наркотиков в Афганистане", - отметил Язлыев, выступая в Мажилисе (нижняя палата) парламента Казахстана. Язлыев отметил что по итогам девяти месяцев 2023 года объем изъятых наркотиков в странах - участницах объединения увеличился в целом более чем на 100% по сравнению с данными аналогичного периода 2022 года.

По данным главы ЦАРИКЦ, за девять месяцев число преступлений, связанных с наркотиками, выросло на 8,3%, а преступлений, связанных со сбытом наркотических средств - на 8,9%. В России, в частности, рост наркопреступлений составил 8,8%, сказал Язлыев.

В целом в Центральной Азии "наркоситуация характеризуется увеличением производства опиатов и метамфетамина в Афганистане, появлением новых видов синтетических наркотиков и методов их распространения", указал Язлыев.

Глава региональной антинаркотической структуры также сообщил, что за девять месяцев в странах ЦАРИКЦ было выявлено 230 подпольных лабораторий, большей частью в России, по изготовлению синтетических и других видов наркотиков, что на 12% больше чем было выявлено за аналогичный период 2022 года.

"В результате деятельности этих лабораторий появляется относительно дешевый местный амфетамин, вытесняющий с рынка более дорогостоящий наркотики", - подчеркнул Язлыев.

По данным ООН, Афганистан покрывает 80% мирового спроса на опиум.

В 1996 году в Ташкенте был подписан Меморандум о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками представителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Россия присоединилась к Меморандуму в 1998 году, Азербайджан - в 2001 году. Необходимость принятия Меморандума была продиктована усиливающейся наркоэкспансией со стороны Афганистана. В 2004 году в развитие положений Меморандума в Алма-Ате был создан ЦАРИКЦ.