Заседание СМИД СНГ планируется в Минске в апреле 2024 года

Предыдущее заседание состоялось 12 октября в Бишкеке

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ планируется в Минске в апреле 2024 года. Об этом сообщил Исполнительный комитет СНГ.

"Члены Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества [на встрече в Минске 13 декабря] обсудят предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится в апреле 2024 года в Минске", - говорится в сообщении.

Предыдущее заседание СМИД СНГ состоялось 12 октября в Бишкеке.