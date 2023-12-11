В Николаевской области сообщили о пожарах на складах после трехчасовой тревоги

Как заявил глава областной администрации Виталий Ким, пожары оперативно ликвидировали

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пожары произошли в двух складских помещениях в Николаевской области на юге Украины, где воздушная тревога длилась несколько часов. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

По данным, опубликованным в его Telegram-канале, в ночь на 11 декабря горели складские помещения в двух районах области - Николаевском и Баштанском. Пожары были оперативно ликвидированы, заявил Ким.

В ночь на понедельник воздушная тревога в регионе продолжалась 3 часа 11 минут. В соседней Одесской области сирены также работали около трех часов.

Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов, а в Киеве подчеркивают необходимость усилить противовоздушную оборону юга Украины. При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях. На заседании Совета Безопасности ООН 9 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться.