Премьер-министр Индии назвал историческим решение Верховного суда по Кашмиру

Нарендра Моди отметил, что статья об особом статусе пагубно сказывалась на благосостоянии наименее обеспеченных слоев общества в этом регионе, теперь центральные власти гарантируют им, что все население сможет насладиться "плодами прогресса"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал решение Верховного суда по союзной территории Джамму и Кашмир, назвав его историческим.

В понедельник Верховный суд Индии постановил, что статья конституции об особом статусе Джамму и Кашмира была временным положением. Таким образом, суд признал соответствующим конституции решение парламента от 2019 года, который упразднил это положение.

"Сегодняшнее решение Верховного суда по отмене статьи 370 является историческим и с конституционной точки зрения поддерживает решение парламента от 5 августа 2019 года. Это громогласная декларация надежды, прогресса и единства для наших сестер и братьев в Джамму и Кашмире и Ладакхе. Суд в своей дальновидной мудрости укрепил фундамент того единства, которое мы как индийцы чтим и которым дорожим превыше всего", - написал Моди в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам премьер-министра, статья об особом статусе пагубно сказывалась на благосостоянии наименее обеспеченных слоев общества в Джамму и Кашмире, теперь центральные власти гарантируют им, что все население региона сможет насладиться "плодами прогресса". "Сегодняшнее решение - это не просто судебное постановление, это луч надежды, обещание лучшего будущего, свидетельство нашей общей решимости строить сильную и более единую Индию", - написал Моди.

Об отмене статьи

В 2019 году правительство Индии объявило о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. Была отменена статья 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Это решение получило одобрение обеих палат индийского парламента.

При этом правительство сохранило за Джамму и Кашмиром право иметь свой законодательный орган - ассамблею, тогда как Ладакх стал союзной территорией без законодательного органа.

До поправок в Конституцию Индии Джамму и Кашмир обладал особой автономией. В частности, все законы, принятые центральным правительством (за исключением документов, касающихся обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение ассамблеи штата. Жители других регионов Индии не имели права покупать там землю. Джамму и Кашмир имел свой флаг, несколько других преимуществ.