СМИ: более 40% японцев хотят, чтобы Кисида ушел с поста премьера как можно скорее

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного телеканалом FujiTV и газетой Sankei, только 2,5% опрошенных считают кандидатуру Кисиды подходящей на роль следующего премьера Японии

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 40,5% жителей Японии хотят, чтобы премьер-министр Фумио Кисида как можно скорее покинул свой пост на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом FujiTV и газетой Sankei.

Еще 46,3% высказались за то, чтобы Кисида продолжал исполнять свои обязанности главы правительства до сентября 2024 года, когда заканчивается его трехлетний срок на посту председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

При этом только 2,5% опрошенных считают кандидатуру Кисиды подходящей на роль следующего премьера Японии. Лидирует в этом рейтинге экс-министр обороны Сигэру Исиба (18,2%). На втором месте расположился бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми (16%), который приходится сыном бывшему премьер-министру Дзюнъитиро Коидзуми. Третье место занимает министр цифровизации Таро Коно (11,9%), возглавлявший ранее МИД и Минобороны.

Опрос проводился 9 и 10 декабря по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Скандал с откатами

Одним из основных факторов продолжающегося снижения рейтингов стал разгоревшийся вокруг правящей Либерально-демократической партии и крупнейшей внутрипартийной фракции экс-премьера Синдзо Абэ скандал относительно так называемых откатов (так японская пресса называет нарушения при сборе политических пожертвований).

Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики не могут выполнить норму, в то время как другие перевыполняют ее. Скандал касается тех случаев, когда политик превысил свою квоту. Разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Расследование ведется в отношении всех пяти основных фракций ЛДП, однако пока под подозрение попали лишь члены фракции Абэ. 93,2% участников опроса считают проблематичной реакцию партии и ее фракций на разгоревшийся скандал.

Кисида уже пообещал принять "соответствующие меры" в подходящее время, не уточнив, что именно будет сделано. Однако, по данным источников местных СМИ, глава правительства в ближайшее время планирует провести перестановки в кабмине и руководстве ЛДП, сменив замешанных в скандале политиков.