В КНР заявили, что США своими действиями в ООН сеют семена ненависти на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что Соединенные Штаты наложили единственное вето на проект гуманитарной резолюции СБ ООН, призывающей к немедленному прекращению огня

ПЕКИН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты сеют "новые семена ненависти" на Ближнем Востоке, блокируя мирные резолюции в Совете Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня в ходе палестино-израильского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы сожалеем и разочарованы тем, что США наложили единственное вето на проект гуманитарной резолюции СБ ООН, призывающей к немедленному прекращению огня, - подчеркнула она на брифинге. - Потворствование продолжению конфликта означает, что будет еще больше жертв среди гражданского населения, а гуманитарная катастрофа станет еще более масштабной. Это лишь посеет новые семена ненависти".

Официальный представитель МИД КНР отметила, что за два месяца, которые прошли с момента эскалации палестино-израильского конфликта, погибли почти 20 тыс. мирных жителей, более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. "Необходимо срочно прекратить боевые действия - это общий консенсус международного сообщества", - добавила она.

Как уточнила Мао Нин, при решении вопросов "войны и мира, жизни и смерти" державы, обладающие влиянием на международной арене, должны играть конструктивную роль "в усмирении пламени войны", делать все возможное для предотвращения жертв среди мирного населения.

8 декабря США применили право вето в ООН и заблокировали подготовленный Объединенными Арабскими Эмиратами проект гуманитарной резолюции, в котором содержится призыв к установлению перемирия в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ, Великобритания воздержалась от голосования. Соавторами резолюции выступили 97 членов всемирной организации.