Глава МИД Литвы заявил, что Венгрия идет наперекор Европе по Украине и другим вопросам

По оценке Габриэлюса Ландсбергиса, в Европе происходит "столкновение идеологий" - между сторонниками идеи о том, что "Европа должна быть сильной", и теми, кто "не хочет, чтобы Европа, Европейский союз существовали"

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Позиция Венгрии по многим вопросам, в том числе по конфликту на Украине, противоречит общеевропейскому подходу, Будапешт идет против Европы и ее ценностей. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Единственное, как я могу воспринять позицию Венгрии, не только по Украине, но и по многим другим вопросам, - это то, что они против Европы и против того, за что выступает Европа", - сказал министр журналистам по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

По его оценке, в Европе происходит "столкновение идеологий" - между сторонниками идеи о том, что "Европа должна быть сильной", и теми, кто "не хочет, чтобы Европа, Европейский союз существовали".

"Если мы будем рациональны, найдем рациональные и прагматичные решения <...>, то эту ситуацию можно будет урегулировать. Если нет, то в будущем могут начаться темные времена", - добавил Ландсбергис.

Ранее в интервью журналу Le Point премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "одной из самых коррумпированных стран в мире" и выступил резко против начала Евросоюзом переговорного процесса с Киевом о вступлении в сообщество.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут на саммите 14-15 декабря принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.