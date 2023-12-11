Глава МИД Чехии считает, что интеграция Украины в ЕС не будет безболезненной

Ян Липавский высказался за продолжение военной помощи Запада Украине, призвал к активизации реформ в этой стране, чтобы она приблизилась к стандартам ЕС и НАТО

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Интеграция Украины в ЕС не будет безболезненной. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью агентству РБК-Украина.

"Сейчас это политическое решение, которое тоже может быть непростым, но Чехия полностью поддерживает украинско-европейскую интеграцию", - отметил министр, отвечая на вопрос, может ли переговорный процесс о вступлении Украины в Евросоюз начаться весной 2024 года.

"Это не будет безболезненно. Это приведет к ситуации, которую мы наблюдали с украинским зерном на европейском рынке. Сейчас мы видим, как транспортные компании блокируют дороги в Польше, поэтому проблемы будут, и нам нужно иметь политическую волю, чтобы преодолеть эти проблемы, найти хорошие решения для интеграции Украины в европейские рынки, но я думаю, что в целом воля есть", - сказал Липавский.

Министр высказался за продолжение военной помощи Запада Украине, призвал к активизации реформ в этой стране, чтобы она приблизилась к стандартам ЕС и НАТО. "Давайте искать способы обезопасить Украину как таковую, думать о том, как отправить вам вооружение и боеприпасы. Давайте искать способы реформирования украинского государства внутри страны с точки зрения процессов и законов, обеспечивать совместимость между Украиной и НАТО. Это можно довольно легко измерить, и я думаю, что здесь есть политическая воля", - сказал министр.

Липавский признал, что "контрнаступление [ВСУ] не достигло заявленных целей". Он выказался за ужесточение антироссийских санкций. "Они эффективны", - утверждал чешский министр.