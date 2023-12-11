Комплекс ПРО США в Польше достигнет оперативной готовности 15 декабря

По данным открытых источников, строительство базы ПРО в Редзикове обошлось США в $850 млн

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Наземный комплекс противоракетной обороны США Aegis Ashore, установленный на севере Польши, достигнет оперативной готовности 15 декабря. Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в Сейме (нижней палате парламента).

"Американцы передали нам информацию, что 15 декабря противоракетный щит в Редзиково достигнет оперативной готовности", - сказал политик.

Строительные работы на базе ПРО США в местечке Редзиково на севере Польши были завершены в 2022 году. Первоначально планировалось ввести комплекс в строй в 2018 году. По данным открытых источников, строительство базы ПРО в Редзикове обошлось США в $850 млн. Наземная станция Aegis Ashore полностью повторяет систему Aegis корабельного базирования. Один такой комплекс, выполняющий роль тестового, находится на Гавайях, а другой, введенный в строй в мае 2016 года, расположен в Румынии.

Третий объект в Польше компания - подрядчик проекта, фирма Lockheed Martin, первоначально собрала на своем предприятии в Мурстауне (штат Нью-Джерси). После этого его разобрали и отправили в Редзиково, чтобы заново собрать на месте дислокации.

Основное вооружение комплекса в Польше составят противоракеты SM3.

После программной речи Моравецкого депутаты Сейма проголосуют по поводу вотума доверия его кабинету министров, на что шансов крайне мало, поскольку в Сейме оппозиция располагает парламентским большинством. Если вотум не будет получен, выбирать нового премьера и членов его кабинета будет Сейм. Голосование по этому вопросу состоится 11 декабря в 20:00 (22:00 мск).