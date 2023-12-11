Арахамия заявил о желании многих депутатов уйти из Рады

Руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" отметил, что их не отпускают, так как парламенту в противном случае будет еще сложнее работать

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Много нынешних депутатов Верховной рады хотят досрочно сложить свои полномочия, но их не отпускают, так как парламенту в противном случае будет еще сложнее работать. Об этом сообщил руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

8 декабря Верховная рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех депутатов - Максима Ефимова, Дмитрия Шпенова и Виталия Данилова, которые ранее подали соответствующие заявления. Таким образом, в парламенте остался 401 депутат из номинальных 450, что, по словам депутата Рады Ярослава Железняка, стало рекордом по минимальному количеству членов украинского парламента.

"На самом деле число людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше, - прокомментировал Арахамия в эфире телеканала "Рада" досрочное сложение полномочий тремя депутатами. - Мы не отпускаем уже людей. Мы говорим, что просто не будем за это [прекращение полномочий депутатов] голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы".

По словам Арахамии, в будущем, возможно, будет изменен регламент Рады, в котором планируется снизить минимально необходимую численность депутатских фракций и групп с 17 до 14-15 человек, чтобы "парламент условно до [избрания] нового созыва проработал приблизительно в том же самом структурном режиме, в котором он начал работать".

Он также информировал, что в целом работать Раде "становится все сложнее и сложнее" из-за сокращения числа парламентариев. "Когда есть номинальная численность, еще есть фактическая численность. То есть всегда могут болеть [люди], кто-то может быть в командировке, поэтому реальная численность намного меньше. Всегда 10% [депутатов] по важным причинам отсутствуют", - отметил Арахамия.

Нехватка депутатов

Украинское издание "Зеркало недели" ранее сообщило, что существует несколько порогов числа голосов, необходимых для нормального функционирования Рады. Это, в частности, 226 голосов - для принятия законов, 300 - для внесения изменений в конституцию и 338 - для импичмента президента. По крайней мере, пока Рада в состоянии продолжать работу, проблем избежать не удастся. Как заявил первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко, "это первая Рада, в которой нет 10% депутатов, а это влияет на комитеты, где не так много людей, там теперь хуже с кворумом". Таким образом, способность парламента принимать решения снижается, чем меньше будет депутатов, тем более актуальной будет становиться эта проблема.

По данным издания, еще до начала специальной военной операции 27 мест в Раде были вакантными, поскольку общины с мажоритарными округами, где должны были избрать 26 депутатов, находились на неподконтрольных Киеву территориях. Еще в одном округе так и не провели запланированные довыборы, потому что на Украине ввели военное положение. После 24 февраля 2022 года количество депутатов в парламенте снова стало сокращаться. Кто-то ушел на госслужбу, кто-то утратил украинское гражданство, а многие члены запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) покинули Раду якобы по собственному желанию.

Издание также отмечало, что основной "группой риска" и основной проблемой являются мажоритарщики и ОПЗЖ. Если мажоритарщик утрачивает мандат, необходимо проводить выборы в округе, потерявшем представителя. Однако выборы во время военного положения не предусмотрены Конституцией Украины. Что касается ОПЗЖ, поскольку ее деятельность запрещена в стране, заменить депутатов, избранных по ее списку, невозможно.