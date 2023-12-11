СМИ: шесть бойцов "Хезболлах" погибли во время атаки израильских ВВС на Дамаск

По данным телеканала Al Hadath, удары наносились по пригородам столицы Сейида-Зейнаб и Акраба, а также по территории вблизи международного аэропорта

БЕЙРУТ, 11 декабря. /ТАСС/. Отряды шиитской милиции "Хезболлах", сражающиеся на стороне сирийской армии, понесли потери в результате ракетной атаки Израиля на окрестности Дамаска.

Как сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, удары наносились по пригородам столицы Сейида-Зейнаб и Акраба, а также по территории вблизи международного аэропорта Дамаска. В результате погибли шесть шиитских бойцов и еще пять получили ранения. Пострадали также трое сирийских граждан.

По информации телеканала, израильские ВВС выпустили шесть ракет, поразив военную базу, радар, здание казармы и две фермы.

Ранее представитель командования ВС арабской республики заявил агентству SANA, что агрессивное нападение было совершено со стороны оккупированных Голанских высот. По его словам, сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям, поразив несколько вражеских ракет.

Район Сейида-Зейнаб, который служит форпостом шиитских формирований в Сирии, подвергался атаке израильских ВВС 2 декабря, тогда погибли два иранских советника, еще семь получили ранения.

По сведениям Al Hadath, с 7 октября - начала военной эскалации на Ближнем Востоке - Израиль 30 раз наносил удары по территории Сирии. Погибли 14 военнослужащих, 13 шиитских бойцов и два мирных жителя.