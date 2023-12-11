Швеция выделяет новый пакет помощи Украине в размере $134 млн

Средства поступят из общего бюджета зарубежной помощи

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Швеции вскоре объявит о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,4 млрд крон ($134 млн). Об этом на пресс-конференции сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр по международному сотрудничеству Йохан Форсселль.

"На сегодняшний день это самая крупная поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине", - отметил Кристерссон.

Средства поступят из общего бюджета зарубежной помощи. Из них 900 млн крон ($86 млн) направят в учрежденный Всемирным банком фонд, предназначенный для поддержки базовой инфраструктуры Украины - энергетики, жилищного сектора, здравоохранения и транспорта. Еще 300 млн крон ($28,7 млн) будут переданы в основанный Европейским банком реконструкции и развития фонд окружающей среды и энергетики для Украины.

100 млн крон ($9,6 млн) будут направлены на продовольственные программы ООН, 75 млн ($7,2 млн) поступят ЮНЕСКО для строительства убежищ в школах и детских садах, а 25 млн ($2,4 млн) будут распределены по каналам управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Новый пакет, официальное решение по которому будет принято на заседании правительства в четверг, означает, что общий размер шведской помощи Украине достигнет 30 млрд крон ($2,87 млрд).